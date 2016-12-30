Madam Shazly (madam_shazly) wrote,
Madam Shazly
madam_shazly

ЕГИПЕТ В КИНО: главная ошибка режиссеров

Египтологи, знатоки и просто любители. Вас тоже бесит, когда во всех кинофильмах, повествующих о древнем Египте, режиссеры, художники и декораторы делают одну и ту же ошибку, несмотря на бешеное количество консультантов? Вы уже догадались, о чем я, правильно? Нет? Ну как же...





Чаще всего образ страны почему-то делается очень блеклым, этакого песчаного цвета с невразумительными полустертыми иероглифами и картинками по стенам. Их можно понять: именно так выглядит наследие древнейшей цивилизации сейчас.



Но на самом деле, сегодняшний вид храмы и монументы приобрели спустя тысячелетия варварского отношения! Из храмов делались конюшни, внутри помещений, украшенных уникальной росписью, жгли костры. Копоть уничтожала великолепные, неподражаемые рисунки. А в Карнакском комплексе еще пятьдесят лет назад прямо между величественных колонн обитали фалляхи со своим скотом...

Сохранилось немногое. Но даже этого хватит, чтобы понять, насколько нарядными были древнеегипетские храмы.




Предположительно, если бы яркость рисунков сохранилась по всей поверхности колонн и стен, древний Египет выглядел бы вот так.



А в кино его показывают унылым и обезличенным. Поэтому я не знаю ни одного действительно достойного и действительно увлекательного исторического фильма про страну, в которой сейчас живу. Не считая "Мумии", конечно, я про историю. Видимо, карма режиссеров такова, что, не проникшись настоящей, не разрушенной вандализмом атмосферой некогда великого царства, они не смогли добиться триумфа своего столь же безликого и унылого кино с претензией на реализм или того хуже, персональную художественную концепцию.
Tags: Египет, Кино

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