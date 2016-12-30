ЕГИПЕТ В КИНО: главная ошибка режиссеров

Я жена вашего мужа. Здравствуйте. Честно говоря, когда я это увидела, у меня волосы дыбом встали. Я смотрела на аватарку этой тетки и мотала башкой, да ладно! Да неужели такое…

Главный итог моего уходящего года Я не участвую в сборищах рекламного колхоза имени козла Фрэнка. И не пишу чудесных историй о стоматологах-садистах и мастерах по исправлению кривой…